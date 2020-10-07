كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون ومن إخرج العمل محمد النقلي وانتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.
ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالبًا ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالبًا الأولاد وهي "انتى طالق"
وظهرت هايدي موسى في مقطع الفيديو وهي داخل سيارتها بفلتر سناب شات، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة هايدي موسى مع مقطع الفيديو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلقتك نفسي.. هايدي موسى تعلن موعد طرح عملها الفني الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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