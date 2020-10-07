الجمهور يطارد بهاء سلطان عبر تويتر

يذكر أن من أبرز أعمال بهاء سلطان، أغنية "أنا مصمم" وتقول كلماتها:"انا زعلتك فى حاجة؟ .. طب ايه يا حبيبى هيا؟ ..بتدارى عينك ليه لما بتيجى فى عينيا؟ .. وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية؟".

قولى يا حبيبى حاجة متصعبهاش عليا .. انا مصمم مش ماشى قبل ما تتكلم .. مقدرش اسيبك تتالم ساكت يا حبيبى ليه .. انا ضايقتك؟ طب قلت حاجة ماتتقلش؟ .. مش ماشى ولا سيبك تمشى .. قبل اما افهم في ايه".

قولى حبيبى بصراحة ومشاعرك ليا سيبها .. الدمعة اللى فى عيونك عرفنى ايه سببها .. عينك فى عنيا لكن حاسس بمسافة بينا".

وطرح بهاء سلطان، والعسيلي، أغنية "إنت استثنائي" والتي تم عرضها في شهر رمضان المقبل، وقد حققت نجاح كبير جدًا، والأغنية الحان: محمود العسيلى، كلمات: أمير طعيمة ، وتوزيع: علي فتح الله.

وعلى صعيد آخر كان يوسف ابراهيم محامي الفنان بهاء سلطان، أكد أن موكله لن يستطيع الغناء مجددا قبل انتهاء النزاع القضائي مع المنتج نصر محروس.

وقال يوسف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية إن بهاء سلطان لا يغني؛ احتراما للمنازعة الموجودة أمام القضاء مع نصر محروس، لإثبات عدم الإخلال بالتعاقد.

وأضاف: نصر محروس عدل العقد المبرم بينه وبين بهاء سلطان من أجل استغلاله، ووضع بنودا تخدمه في العقد، معقبا: ادعى أن بهاء سلطان لم يقم بغناء بعض الأغاني.

وأكد أن بهاء سلطان ملتزم بالتعاقد المبرم بينه وبين نصر محروس، وعلى استعداد للعودة إلى الغناء، وتفعيل شروط التعاقد بينهما.