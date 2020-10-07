بعد حصوله على جائزة الدولة.. معلومات عن شقيق عمرو وأحمد سعد

وما لا يعرفه الكثيرون عن سامح سعد أنه أستاذ فيزياء حيوية، وحقق نجاحات كبيرة في مجال البحث العلمي، وحاز على أعلى الدرجات العلمية وذلك بعد دراسته وتدرّيسه فى أكبر معاهد وجامعات العالم.
وكان سامح سعد رفيق العالم الكبير د. أحمد زويل، في رحلة تأسيسه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وسبق وكشف سامح سعد أن " زويل" كان معجبا كثيرا بموهبة شقيقه الفنية والتقى به قبله عندما شاهد فيلم " حين ميسرة".
وهنأ عمرو سعد شقيقه سامح سعد قائلا: "مبروك العالم الكبير وشقيقى الدكتور سامح سعد على حصولك على جائزة الدولة للتفوق العلمى, فخور لأنك عالم مصرى وفخور لأنك أخويا".
أما أحمد سعد كتب: "أخي العزيز الغالي .. الدكتور سامح سعد .. الف مبروك تستاهل كل الاحترام والتقدير بتشرف بيك وبمجهوداتك في العلم".
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