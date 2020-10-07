شاهد.. أول ظهور لتوأم جومانا مراد

التقى برنامج mbc Trending بالفنانة السورية جومانا مراد للحديث عن تفاصيل ولادتها المبكرة لطفليها التوأم "على وديانا".

وقالت جومانا مراد ، إنها وضعت طفليها قبل يومين استكمالها للشهر السابع ولذلك كانت في حالة حرجة.

وأضافت أن صعوبة حملها كان سببا رئيسيا فى أن تعتذر عن عدد من الأعمال الفنية ، التى عرضت عليها بعد خيانة عهد، وهو الأمر الذى ساهم فى غيابها لهذه الفترة.

وخلال اللقاء كشفت جومانا مراد عن صورة طفليها التوأم علي وديانا.

يذكر ان جومانا مراد قدمت فى مسلسل "خيانة عهد" شخصية شريرة تتفق مع شقيقة عهد التى كانت لعب دورها حلا شيحة على أن تحاول تدمير ابن عهد كنوع من الانتقام منها.

وايضا شاركت جومانا مراد في مسلسل مدرسة الحب الذي يعد التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.

مسلسل "مدرسة الحب" يذاع في السادسة مساء، عبر قناة OSN، يا هلا الاولي، والحكاية الأولى تتكون من 3 حلقات، بطوله أمير كرارة، محمد لطفي، صفاء سلطان وثم تليها الحكاية الثانية، وبطلتها الفنانة جومانا مراد.

مسلسل «مدرسة الحب» بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة، وإنتاج شركة HRJ لصاحبها دكتور ربيع بسيسو.