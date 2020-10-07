قبل جيرارد بتلر.. جينيفر أنيستون: فكرت في اعتزال الفن لهذا السبب

يبدو أن نجوم ونجمات هوليوود يمرون بحالات نفسية متغيرة، تدفعهم للتفكير في قرارت مصيرية، قد تكون متهورة وناتجة عن أفكار سلبية أو حياة صعبة يعيشونها.
وقالت النجمة الأمريكية في تصريحات صحفية :" انتباني هذا الشعور لفترة طويلة ثم تراجعت عنه وفكرت في ترك هوليوود".
وجينفير انيتسون ليست الوحيدة، وانضم اليها النجم العالمي جيرارد بتلر الذي يعيش أسوأ فترات حياته بعد انفصاله عن حبيبته الممثلة الشهيرة مورجان براون بعد علاقة استمرت 6 سنوات، حيث وقع الانفصال في فترة الحجر المنزلي.
وقال جيرارد بتلر، في تصريحات صحفية، إنه يعيش واحدة من أكثر التجارب المؤلمة على الإطلاق، لافتا إلى أنه لم يظن أن الأمر سيكون صعبا هكذا وأكثر مما يتوقع.
وصدم النجم العالمي جمهوره قائلا "سأعيد النظر في أفلامي وهل هي مهمة للناس أم لا وما إذا كنت سأستمر في هذه المهنة".
وتحدث ايضا جيرارد بتلر عن حادثة الدراجة النارية في عام 2017 والتي تسببت في إصابات بالغة أدت لإجرائه عملية جراحية خاطئة، ومن ثم 7 عمليات جراحية اخرى، مصرحا "هذه الحادثة قتلتني".
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