المتاحف المصرية تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، تعرض المتاحف الأثرية المصرية بجميع المحافظات قطع أثرية عسكرية من مقتنياتها في عرض خاص لتكون تحفة شهر أكتوبر.

وقال الاستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن عرض جميع القطع سوف يستمر طوال الشهر الجاري، على أن تتنوع القطع بين أدوات تم استخدامها في الحرب، او تماثيل لقادة وملوك وجنود شاركوا في الحروب على مدار العصور المختلفة للحضارة المصرية العريقة.

يعرض المتحف المصري بالتحرير لوحة ثارو لأحد القادة العسكريين في عهد الملك سيتي الأول ورمسيس الثاني، ويعرض متحف كوم أوشيم بالفيوم سفينة تمثل أدوات الحرب والنصر، ومتحف ملوي يعرض تمثال الإلهة سخمت إلهة القوة والحرب.

اما متحف الفن الإسلامي بباب الخلق فيعرض مجموعة من الزرد والاسلحة، ومتحف الاسكندرية القومي يعرض تمثال للملك المحارب تحتمس الثالث ممثل على هيئة أبو الهول، أما متحف *المجوهرات* الملكية فيعرض صورة لإبراهيم باشا، أبرع قادة الجيش في القرن التاسع عشر، بالملابس الرسمية متقلدا الأوسمة والنياشين.

ويعرض متحف الأقصر قطعة من الحجر الرملي من عصر الملك توت عنخ آمون عليها نقش احتفال بالنصر، ويعرض متحف سوهاج تمثال للملك تحتمس الثالث جالس يقبض على شارات الحكم ويرتدي التاج الملكي.

وفي نفس السياق يفتتح متحف جاير آندرسون، معرضا مؤقتا للآثار بعنوان ” الاسلحه عبر العصور”، يضم ٢٥ قطعه أثرية تشمل مجموعة من الأسلحة منها عدد من الفؤوس، والسيوف، والغدرات، والبنادق، ومذخرات البارود، والخوذات التي تستخدم لحماية الرأس أثناء المعارك الحربية. ترجع جميعها إلى عصور متنوعة بدءا من عصور ما قبل الأسرات و حتي نهاية العصر الحديث.

كما يعرض المتحف ايضا معرضا للفن التشكيلي تحت عنوان ”نسور وملائكة“ ، يضم لوحات بورتريه، لشهداء العمليات العسكرية في الآونه الأخيرة، وسوف يتم تكريم أسر هؤلاء الشهداء وتقديم اللوحات الفنيه لهم.