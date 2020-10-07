إصابة فنانة سورية بفيروس كورونا

أعلن عدد من المواقع العربية إصابة الفنانة السورية سارية السواس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وانتشرت صورة للفنانة السورية سارية السواس، التي تبلغ من العمر 39 عامًا، أثناء خضوعها للمسحة الطبية، وملامح التعب على وجهها.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سارية السواس تخضع لبروتوكول العلاج في مستشفيات بـ لبنان.
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ونشر أبناء سارية السواس صورة لها وعلقوا عليها: "نحبك كتير ماما.. يا رب يشفيكي.. نحن اشتقنالك كتير".
سارية السواس هي فنانة سورية، ولدت في حمص وبدأت الغناء منذ الطفولة، حيث قدّمت وهي في سنّ السادسة أغنية «لا تلعب بالنار» في إحدى الحفلات التي نظمتها مدرستها. اشتهرت بنمط الأغاني الشعبية ومن أشهر أغانيها "بس اسمع مني".
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