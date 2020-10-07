بعد إساءتها للإسلام .. العرب يرفضون اعتذار ريهانا

تعرضت النجمة العالمية ريهانا ، لهجوم عنيف من قبل الجماهير العربية بسبب إساءتها للإسلام ، ورغم اعتذارها في منشور بموقع انستجرام إلا أن الأغلبية أعربوا عن رفضهم له.

وجاءت التعليقات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ان اعتذار ريهانا سخيف، ولن يغفر ما ارتكبته من إساءة للدين الإسلامي، فيما طالب آخرون بضرورة مقاطعة اغانيها وماركتها العالمية Fenty.

وتعرضت ريهانا لانتقادات واسعة بعد إعادة استخدامها موسيقى أغنية تتضمن حديثا نبويا شريفا، خلال الإعلان الترويجي الأخير للملابس الداخلية التابعة لخط أزيائها، جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم الحاد عليها.

ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، أثارت النجمة العالمية الغضب من جديد، باستخدام موسيقى أغنية "دوم" التي تم إنتاجها قبل 4 سنوات، ولكن هذه المرة من خلال تسريع الموسيقى لإعلان الملابس الداخلية، مما جعل محبيها قادرين على التعرف على الموسيقى والأغنية الأصلية لها.

ولم تلق هذه الأغنية أو إعادة استخدام الموسيقى الخاصة بها مجددا، إعجاب المسلمين الذين هاجموها جراء استخدامه احديث نبوي شريف عن يوم القيامة وقتل الرجل لشقيقه ووالده، في الأغنية الأصلية للمطرب البريطاني "كوكو كلوي".