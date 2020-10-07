بعد 10 سنين جواز...محمد سامي يوجه رسالة رومانسية لـ مي عمر

احتفل المخرج محمد سامي بعيد جوازه على الفنانة مي عمر و نشر صورة لزوجته و ذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و علق محمد سامي علي الصورة قائلا " ذكرى زواج سعيدة ، 10 سنوات حتى الآن ، 10 سنوات من الحب والرعاية والمشاركة الإيجابية والدعم ، مي أنتي العالم بالنسبة ليا ".



وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي :

-عيد جواز سعيد

-ربنا يخليكوا لبعض

-قمرين

وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

ومن ناحية أخرى تستعد مى عمر لبدء تصوير مسلسلها "لؤلؤ"، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، وبدء التعاقدات فيه الأيام الحالية استعدادًا لانطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، أحمد مجدى، نرمين الفقى وعدد آخر من الفنانين.