صفي النية..هاني عادل يوجه رسالة مهمة إلي متابعيه عبر إنستجرام

شارك الفنان هاني عادل، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق هاني عادل على الصورة قائلا: " اعرف دايما انك بتشوف الناس ويتحكم عليهم باللي جواك ... خلي اللي جواك دايما طاهر ونضيف وصفي النيه .... ايامكم سعيده ومليانه فرحه .... #هو السند والمستعان دايما ".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- بالظبط بجد

- النيه اهم من اي حاجه

- صباح الجمال

يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مسلسل "ليه لأ"، وهو من بطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، هالة صدقي، عمر السعيد، شيرين رضا، ومحمد الشرنوبي.

وشارك هاني عادل ايضا في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" بطولة هبة مجدى، وعبير صبرى، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة.