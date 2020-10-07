"أنا مش عارفني".. شاهد سليمان عيد ينشر صورته أيام الشباب

نشر الفنان سليمان عيد، صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر سليمان عيد في الصورة في أيام الشباب بالأبيض والأسود بشعر كثيف وعلق قائلا: "أنا مش عارفني".
وكان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.
وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.
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