المركز القومي للسينما يعلن إنشاء وحدة جديدة لدعم أفلام الشباب الهواة

أعلن السيناريست "محمد الباسوسى" رئيس المركز القومي للسينما عن تأسيس وحده جديدة بالمركز لدعم أفلام الشباب الهواه للسينما.

ومن المقرر أن تقدم الوحدة كافه أشكال الدعم اللوجستي لإنجاز الفيلم وسوف تكون هناك لجنه متخصصة لإختيار الأفلام التى تستحق الدعم.

و تهدف الوحدة إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجيستيه التى سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كامله ووحده مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.

ومن جانبة أكد "الباسوسي"أن انشاء تلك الوحده جاء لضرورة الأهتمام بالشباب السينمائين وأن هناك الكثير ممن يحتاجون هذا الدعم وهذا ما سوف تقدمه مؤسسه السينما فى مصر متمثله فى المركز القومى للسينما وهذا حقهم الذى نسعى لتوفيره من خلال رؤيه واستراتيجية فنيه جديده تسعى نحو التطوير فى ظل توجيهات معالى الوزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم" لدعم الشباب من خلال خطة الدولة للنهوض بالكوادر الفنية٠