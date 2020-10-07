حقيقة تعدي مهند التركي على زوجته بالضرب

اثارت المذيعة التركية بيرجان بالي جدلا واسعا بسبب تصريحاتها النارية ضد النجم التركي كيفانش تاتليتوج الشهير باسم مهند، الذي اتهمته بأنه يتعدى بالضرب على زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر.

ومن جانبه، لم يعلق كيفانش تاتليتوج او زوجته على الأمر سواء بالنفي أو الرد على المذيعة بينما تجاهلا الثنائي الشهير الأمر.

كان كيفانش تاتليتوج أثار الجدل في شهر مارس الماضي بسبب شكوك حول إصابته بفيروس كورونا، بعد دخوله إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي.

كيفانش تاتليتوج حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي واشتهر باسم مهند، وقدم العديد من المسلسلات منها نور، ميرنا وخليل، العشق الممنوع، عودة مهند، جسور وجميلة واصطدام.

وتزوج كيفانش تاتليتوج من باشاك ديزر في 2016، في حفل زفاف أقيم في العاصمة الفرنسية باريس حضره عدد من نجوم تركي، وسط غياب لوالديه بسبب معاناة والده من فوبيا الطيران ومرور والدته آنذاك بوعكة صحية شديدة.

زوجة باشاك ديزر تزوجت مرة وحيدة قبل كيفانش تاتليتوج وتكبره في العمر.