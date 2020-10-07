زكي فطين عبد الوهاب يفتح النار على عمر خيرت: تكرار لـ"ليلة القبض على فاطمة"

هاجم الفنان زكي فطين عبد الوهاب الموسيقار عمر خيرت، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث اتهمه بالتكرار الفني.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب: "أصدقائى الأعزاء .. مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار "عمر خيرت" وحفلاته .. أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى "ليلة القبض على فاطمة" .. تكرار فتكرار ما بعده تكرار".

وكان زكي فطين عبد الوهاب فتح النار على الزعيم عادل إمام بعد مرور فترة على هجومه الشرس على النجم عمرو دياب، ولكن طلب هذه المرة من متابعيه عدم التطاول عليه بسبب إبدائه لرأيه.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل ايه في السنوات الأخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه".

وفي منشور آخر قال: "أعتقد إنه معتمد على الكاريزما، مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، أيا كان اللي بيقدمه".