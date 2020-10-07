سلطان صلاح عبد العزيز يشارك بـ"حارة القبة" في رمضان المقبل

يستعد الفنان الإماراتي سلطان صلاح محمد عبدالعزيز الشهير بـ"عفريتو" لتصوير مشاهده في المسلسل السوري "حارة القبة" خلال الأسبوع المقبل.

وبدأ صناع مسلسل "حارة القبة" خلال الفترة الماضية، تصوير مشاهده في المدينة الشامية التي بنيت خصيصا له في طريق مطار دمشق الدولي.

مسلسل "حارة القبة" ينتمي لنوعية الأعمال المكونة من ٦٠ حلقة تعرض على جزئين، ويعرض الأول منه في رمضان المقبل، وتدور أحداثه في فترة السفر برلك.

مسلسل "حارة القبة" بطولة منى واصف، سلافة معمار، عباس النوري، سلوم حداد، صباح الجزائري، فادي صبيح، نادين تحسين بيك، نجاح سفكوني، خالد القيش، قاسم ملحو، إمارات رزق، روعة السعدي، وآخرون، تأليف أسامة كوكش، ومن إخراج رشا شربتجي.

يذكر أن سلطان صلاح عبد العزيز شارك مؤخرا في بطولة الفيلم الإماراتي "علي وعليا" الذي تدور أحداثه حول علي وعليا، وهما جاران يحبان بعضهما البعض منذ الطفولة، ولكن يفصل أحدهما عن اﻵخر أحداث جسام، ويحاول علي البقاء في قلب عليا حتى ولو باللجوء إلى اﻹدمان، وهو بطولة طلال محمود، خليفة البحري، نيفين ماضي، جمال السميطي، سلطان صلاح محمد عبدالعزيز، فاطمة حسن، سوسن سعد، وآخرون، سيناريو وإخراج حسين الأنصاري، معالجة درامية جمال السميطي.