شيرين رضا عن حفل ”ذكريات الكرنك”: صدقت إن بابا لسه موجود وسطنا

نشرت الفنانة شيرين رضا، صور جديدة لها من حفل "ذكريات الكرنك" الذي أقيم في دار الأوبرا، و ذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيرين رضا، بصحبة وزيره الثقافة إيناس عبد الدايم وعلقت قائلة: "لما حد كان بيقول على اللي راحوا إنهم لسه موجودين وسطنا، كنت بحس بالمبالغة، امبارح في حفل الأوبرا، صدقت إن بابا لسة موجود بيننا، مهما قلت مش هقدر أعبر عن مدى امتناني لمعالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم برعاية الحفل اللي أثبت إن تأثير بابا على الفن أكبر من اللي كنت أتخيله، وإنه لسه موجود وسطنا وأثره مش هيروح أبدًا.".

و تابعت قائلة :" شكرًا كتير لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، وأوركسترا أوبرا القاهرة، يقيادة المايسترو هشام جبر، والمخرج هشام الطلي."

كان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.

كما شاركت شيرين رضا في فيلم "الضيف"، بطولة الفيلم خالد الصاوى، أحمد مالك، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثى، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى.

كما حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة شرف فى فيلم " الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى.

يُذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز حقق أعلى إيرادات في تارخ السينما المصرية لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 103 ملايين و 625 ألف جنيه.

كما شاركت شيرين رضا في فيلم تراب الماس بطولة محمد ممدوح آسر ياسين ومنة شلبي وشيرين رضا وماجد الكدواني وصابرين وعزت العلايلي.