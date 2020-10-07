شاهد.. فيديو نادر لهيفاء وهبي... مسابقات جمال لبنان

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي يعود إلى عام 1992 أثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان. وبدت هيفاء بغاية الجمال والسحر والجاذبية ومتألقة وواثقة من نفسها وجمالها وسحرها عندما شبهت نفسها بملكة جمال الكون جورجينا رزق عندما سألت: “ما اشتقتوا لجورجينا رزق تانية بلبنان؟”. وحقق الفيديو انتشارا واسعا لا مثيل له نظرا إلى القاعدة الجماهيرية التي تختزنها هيفاء. وفي حينه لم تفز هيفاء في مسابقة ملكة جمال لبنان 1992 إلا أن مشاركتها في هذه المسابقة فتحت لها أبواب الشهرة على مصراعيها، حيث أصبحت وجها مطلوبا في الإعلانات، وطُلبت أيضا للمشاركة في كليب أغنية "ارضى بالنصيب" مع سلطان الطرب جورج وسوف وصولا إلى نجمة جماهيرية مرغوبة ومحبوبة في العديد من الدول. تجدر الإشارة إلى أن مسلسل هيفاء الجديد "أسود فاتح" انطلق عرضه في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي عبر منصة شاهد وهي تجسد دور امرأة عصرية من سيدات المجتمع التي تهتم بالموضة والعمل.

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