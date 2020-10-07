من الأجمل؟.. نجمات على طبيعتهن بدون مكياج

الكثير من النجمات تضع فى معظم أوقاتها مكياج لسهرة أو للخروج فى النهار أو حفلة ، ولكن أثناء تواجدهن في المنزل لم يضعن أى مكياج علي وجوههن ، وهناك من الفنانات من تخضع لعمليات التجميل ولا تلجأ إلى المكياج نهائيا و من أبرز هؤلاء النجوم:
مايا دياب:
نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ،وظهرت فى الصورة بدون مكياج و شعر عشوائى.
هند عبدالحميد:
هى ايضا تظهر فى معظم اوقاتها بدون مكياج فنشرت الفنانة هند عبدالحميد صور عديدة لها و معظمها كانت على البحر عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"
نانسى عجرم:
نشرت المطربة نانسى عجرم صورة لها فى منزلها وأيضا كان يوجد صورة لها وهى تجلس فى السيارة بدون اى مكياج و كانت متألقة و جميلة ،لم تضع المكياج الكثير فى مناسبتها ايضا.
اليسا:
كانت قد نشرت المطربة اليسا صور قديمة لها بدون مكياج عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفديوهات "انستجرام" منها صور على البحر و منها فى منزلها.
منى ذكى:
نشرت الفنانة منى ذكى بعض الصور و الفيديوهات فى منزلها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام" و كانت تظهر بهم بدون مكياج تماما .
مى عزالدين:
نشرت الفنانة مى عزالدين صور لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فظهرت بدون مكياج فهى معظم اوقاتها تضع المكياج الخفيف و ايضا خضعت لعمليات.
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