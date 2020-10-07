بعد توجيهها رسالة لمصر .. الجمهور يدعم أصالة

حرص الجمهور المصري على دعم الفنانة أصالة، من خلال التعليقات وذلك بعدما تلقت عدد من التعليقات المسيئة من أبناء بلدها بسبب تهنئتها لمصر بمناسبة ذكرى إحتفالات نصر أكتوبر.

نشرت صورة لإبنتها شام الذهبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير على مصر الّتي أصبح حبّها يجري بدم أبنائي ، فيها طفولتهم وطموحهم وأهلنا هنا وبيت عماره ذكرياتنا سنين طوال".

وتابعت قائلة: "مصر وطني محلّ سكني وبدايتي وأصدقاء ارتقوا لمستوى الأهل ، كلّ عام وأنتِ الطيّبه المُحبّه العادله ، كلّ عام ونحن معًا نحتفلّ بانتصاراتك و ندعوا الله أنّ يديم أمنك وأمانك ويحفظك منّ كلّ شرّ".

يذكر أن حقق فيديو كليب " والله و تفارقنا " للفنانة أصالة، نجاح كبير جدًا بعد وقت قصير من طرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وظهر الفنان اللبناني نيقولا معوض كـ موديل في الكليب ، والذي كان من إخراج أمين دره.

وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".