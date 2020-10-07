يواصل إثارة الجدل.. عمرت خيرت وعادل إمام وعمرو دياب فى مرمى نيران زكي فطين عبد الوهاب

يخرج الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن صمته ويتحدث بجرأة عن كل ما قلبه وما يدور في عقله ، ورغم وضوحه الا انه يتعرض لهجوم من جماهير النجوم الذين لم يسلموا منه ومن كلماته الحادة تجاههم.

وفي السطور التالية ، نرصد نجوم وضعهم زكي فطين عبد الوهاب في مرمى الهجوم :

هاجم زكي فطين عبد الوهاب الموسيقار عمر خيرت، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واتهمه بالتكرار الفني.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب: "أصدقائى الأعزاء .. مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار "عمر خيرت" وحفلاته .. أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى "ليلة القبض على فاطمة" .. تكرار فتكرار ما بعده تكرار".

-عادل امام :

ووجه زكي فطين عبد الوهاب سؤالا لمتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول الزعيم عادل امام قائلا :" "سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل ايه في السنوات الأخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه".

وفي منشور آخر قال: "أعتقد إنه معتمد على الكاريزما، مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، أيا كان اللي بيقدمه".

-عمرو دياب :

ولم يسلم النجم عمرو دياب من هجوم زكي فطين عبد الوهاب الذي سبق وابدى رأيه في اغانيه وصرح وقتها قائلا :"

أنا عارف أن فى ناس هتزعل من الكلام اللى هقوله .. لكن بعد الهجوم الشرس على أغانى وموسيقى المهرجانات.. نفسى أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة .. بمناسبة إيه.

وتابع :"أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هى هى من ٢٠ سنة .. ده إفلاس فني ما بعده إفلاس .. اغانى المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع اكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ "حلمى بكر" .