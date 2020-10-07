خالد أنور يروج لحكاية لازم أعيش من مسلسل "إلا أنا"

شارك الفنان خالد أنور الإعلان الترويجى القصة الجديدة من مسلسل "إلا أنا "حكاية لازم أعيش ،وذلك من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وكتب أنور معلقًا على الفيديو :"مسلسل إلا أنا حكاية لازم أعيش قريبا على dmc“.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه ٥ حكايات قبل رمضان وبعده، وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت، وأمل حياتي وأمر شخصي، وضى القمر.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.