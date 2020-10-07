نظرة عميقة.. شاهد فتحى عبد الوهاب في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك الفنان فتحى عبد الوهاب جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر فيها مرتديًا ملابس شتوية مع نظارة شمسية، وحازت صورته على العديد من التعليقات جاء بعضها كالآتي:

أنا بحبك جدًا لأنك جبروت تمثيل كل الدعم والله

خد قلبي يا فتحى مَش عايزه

نظرة عميقة



كان فتحي عبد الوهاب بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعتبر التعاون الثانى له مع المخرج حسام على، حيث قدما معًا مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، ويجسد عبد الوهاب خلال العمل الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين خالد الصاوي وطارق لطفي، دورا إعلاميا، حيث تدور أحداثه حول 3 شخصيات رئيسية ضابط وإعلامي وإرهابي.

مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، وشيرين، ونور محمود.

وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

وبدأ فتحي عبد الوهاب مسيرته الفنية وهو طالب في كلية التجارة، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية ذهب أحد أصدقائه وقدم أوراقهما إلى المخرج لينين الرملي والفنان محمد صبحي ليشارك بمسرحية "العربي الفصيح" عام 1992 لمدة ثلاثة مواسم متتالية.

شارك بعدها بمسرحية "اللي بنى مصر" عام 1994، لينطلق في السينما عام 1995 وأتته الفرصة للمشاركة بفيلمي "طيور الظلام، سارق الفرح".

وشارك في العام التالي بمسلسل "الوتد"، لتتوالى أعماله منذ منتصف التسعينيات ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "سهر الليالي، زهايمر، دهشة".