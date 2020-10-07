تامر كروان يضع الموسيقى التصويرية لثلاث مسلسلات وفيلم

أعرب الموسيقار تامر كروان عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب عرض الموسيقى التصويرية لمسلسل "أسود فاتح" حاليا على منصة "شاهد" والتي كانت مرتبطة بأحداث العمل الذي يدور في إطار من التشويق.

المسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وتم تصويره بالكامل في لبنان، ويشارك في بطولته هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين ومن إنتاج صادق الصباح.

كما ينتظر تامر كروان عرض فيلم "حظر تجول" في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي بدورته الـ 42 في الفترة ما بين 19 حتى 28 نوفمبر المقبل، حيث انتهى مؤخرا من الموسيقى التصويرية الخاصة به، كما تم تسجيل الموسيقى الخاصة بالتتر والفيلم عن بعد، مع أوركسترا براتيسلافا السيمفونى، حيث تابع عملية التسجيل من خلال الفيديو كونفرنس بسبب الوضع الحالي وعدم القدرة على السفر بسبب فيروس كورونا.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحائز على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم "قضية رقم 23"، تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، وتأليف وإخراج أمير رمسيس.

من ناحية أخرى أوشك كروان على الانتهاء من الموسيقى التصويرية لمسلسل "تقاطع طرق" الذي يواصل صناعه تصوير الديكورات الخاصة به، وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، التي تسببت في خروج العمل من المنافسة في شهر رمضان الماضى.

المسلسل بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.

كما يواصل كروان عمل الموسيقى التصويرية للمسلسل اللبناني "2020" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن توقف التصوير بسبب إجراءات مواجهة تفشي كورونا، وهو من بطولة نادين نجيم وقصي الخولي وإخراج فيليب الأسمر.