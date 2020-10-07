شاهد..كارول سماحة بإطلالة جديدة جريئة من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة كارول سماحة مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خاضتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .
وظهرت كارول مرتدية چامب سوت سوداء تميزت بقصة جريئة واعتمدت مكياچ واضح أضاف لملامحها بعضًا من الغموض والقوة ،كما زينت طلتها ببعض الإكسسوارت الذهبية التي أضافت أنوثة على طلتها .
وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.
"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.
وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة .
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