تأجيل طرح فيلم Jurassic World: Dominion عاما كاملا

اعلنت الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion عن تأجيل طرح الفيلم عاما كاملا، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وحددت الشركة موعد بحسب ما جاء في مجلة فارايتي العالمية في العاشر من شهر يونيو عام 2022 بدلا من صيف 2021.

وأكدت التقارير الأجنبية أن الشركة المنتجة قررت إقامة مسحة واختبارات طبية لكل فريق العمل قبل انطلاق صافرة التصوير للتأكد من سلامتهم، وكي يكون موقع التصوير خاليا من إصابات بكورونا مع مرافقة وحدة طبية لهم من أجل قياس الحرارة بشكل مستمر.

وكان النجم العالمي كريس برات استئناف تصوير فيلمه الجديد ‘Jurassic World: Dominion’ بعد فترة توقف استمرت لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتدور أحداث المسلسل بعد فشل السيطرة على عالم الديناصورات، وجشع العلماء في استغلالها لأغراض الاستنساخ والكسب المادي، وتنجح الديناصورات في التحرر ليصبح العالم بأكمله في خطر كبير.

الفيلم من بطولة كريس برات، وبرايس دالاس هوارد، وسام نيل، ولورا ديرن، وجيف جولدب، وإيزابيلا ماك، ومن إخراج كولين تريفورو.