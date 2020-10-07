أحمد خالد صالح يتصدر منصات السوشيال ميديا بعد عقد قرانه على هنادي مهنا

واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف لدعوة الأصدقاء والأحباء، ولكنه لم يتم تحديد موعده حتى الآن.
وقرر الثنائى مفاجأة الجميع بعقد القران، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.
ويبلغ أحمد خالد صالح من العمر 28 عامًا ، وهنادى مهنا 23 عامًا.
واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، ومى عمر، وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وليلى أحمد زاهر، وأنعام سالوسة، ومها نصار، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.
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