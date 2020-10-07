رقص ورومانسية هنا شيحة مع نجل شقيق إلهام شاهين يثير التساؤلات..صور وفيديو

رقص هنا شيحة مع نجل شقيق إلهام شاهين يثير التساؤلات حول علاقتهما.. فبعد مرور أيام قليلة من الاحتفال بزواج الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، قررت الأسرة الاحتفال بعيد ميلاد محمود شاهين نجل شقيق الفنانة المصرية، في حفل حضره عدد من أصدقائه والمقربين منه، وكان من بينهم الفنانة المصرية هنا شيحة.

هنا شيحة تثير الجدل برقصها مع نجل شقيق إلهام شاهين

هنا شيحة أثارت الجدل بأحدث ظهور لها مع محمود شاهين، خاصة بسبب طريقة تعاملها معه، ورقصهما الملفت سويًا، فظهرت وهي تحتضنه في أثناء الرقص خلال الحفل، إضافة إلى مساندتها الواضحة لعائلة شاهين في الفترة الأخيرة في المناسبات التي تخصهم، وهو ما جعل بعض المتابعين يفسرون الأمر بأنه ربما هناك علاقة عاطفية تربط الثنائي مؤخرًا.

ولم يكن ذلك هو الظهور الأول الملفت لهنا شيحة مع ابن شقيق إلهام شاهين، فكان تقاربهما وعلاقتهما واضحًا من خلال الصور التي انتشرت لهما معًا في مناسبات أخرى، من بينها حفل عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج، وحفل خطوبة أمير شاهين.

هنا شيحة تهنئ محمود شاهين بعيد ميلاده

وحرصت هنا شيحة على مشاركة متابعيها بصور وفيديوهات من الحفل عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام، وهنأت محمود شاهين بعيد ميلاده، فيما نشر عدد من الحضور، صورًا أخرى تجمعهم بهنا شيحة ومحمود شاهين.

وربط عدد من متابعي هنا شيحة، صورها الأخيرة مع نجل شقيق إلهام شاهين، بما كتبه طليقها الفنان أحمد فلوكس مؤخرًا، بعد عودته لزوجته الأولى ووالدة ابنه الوحيد سيف، قبل حوالي أسبوعين.

هل قصد أحمد فلوكس هنا شيحة في تدوينة إشادته بزوجته الأولى؟

وقال فلوكس عنها في تدوينة نشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحقيقة عمر ما جه الفرصة وده تقصير مني أن أشكر أم ابني بعد تعاملي مع ناس وتجربة صعبة مريت بيها عرفتني الفرق بين ولاد الناس بجد وقاع المجتمع والفرق بين الست المحترمة اللي مابتسبش ابنها وبيتها وبين تانية راميين عيالهم ومقضيينها.. عرفتني الفرق ما بين واحدة بعد انفصالنا لم تتزوج وفنت نفسها لابنها ومحترمة وضعها وسنها، وناس راميين عيالهم ومقضيينها صحوبية وجواز وعيال صغيرة ولا محترمين سنهم ولا عيالهم ولا حتى شكلهم"، إلا أنه عاد وحذف التدوينة بعد ساعات من نشرها على انستجرام.

وحتى الآن لم تنف أو تؤكد هنا شيحة ارتباطها بمحمود شاهين، ولم تحسم الجدل حول وجود قصة حب بينهما مثلما زعم بعض المتابعين.