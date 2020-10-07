نجلاء بدر تخضع لفحص "كورونا" بعد شعورها بالعوارض وتكشف عن النتيجة

نجلاء بدر تخضع لفحص "كورونا" بعد شعورها بعوارض الفيروس حيث عانت من الإرهاق والسعال الجاف بشدة في الفترة الأخيرة ما اضطرها الى الإطمئنان على حالتها الصحية من خلال الخضوع لفحص فيروس كورونا كاشفة عن النتيجة النهائية.

نجلاء بدر تخضع لفحص "كورونا"

الفنانة المصرية نجلاء بدر أعلنت لمتابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا عن اجرائها مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بعدما شعرت مؤخرا بالإرهاق وعوارض السعال الجاف، لكنها طمأنت جمهورها بسلبية المسحة لكنها كشفت لهم إصابتها بالحساسية المزمنة.

وكتبت في تدوينة لها :"أول مرة أعمل تحليل covid 19 و الحمد لله طلعت سليمة.. النتيجة سالبة .. كان عندى كحة ناشفة بس وبعد التحاليل والأشعات كلها.. الكحة فكت بعد العلاج.. الحمد لله طلعت حساسية صدرية و أنا عندي حساسية من زمان بس قلقت.. خلوا بالكم وربنا يحفظكم من كل شر".

نجلاء بدر تتلقى المعايدات في عيد ميلادها

نجلاء بدر احتفلت بعيد ميلادها الـ 46 قبل يومين، وتلقت المعايدات من زميلاتها النجمات بهذه المناسبة السعيدة فوجهت لها الفنانة بشرى التهنئة عبر ستوري انستغرام قائلة لها : "كل سنة وأنتي طيبة ونقية وقلبك بيحب كل الناس ومش أنانية، ومجتهدة وكريمة بحبك يا ميزان ياشريكة يوم الميلاد يا صديقة يا غالية يا أصيلة".

كما هنأت الفنانة آيتن عامر، الفنانة نجلاء بدر، ونشرت صورة برفقتها عبر خاصية "ستوري" عبر "انستجرام"، وعلقت عليها "عيد ميلاد سعيد"، وايضا هنأت ​داليا مصطفى صديقتها ​نجلاء بدر​ ونشرت صورة لهما معا وكتبت عليها :": " كل سنه وانتي طيبه يا روحي انتي ".

كما عايدت المذيعة المصري ​إنجي علي​، زميلتها ​نجلاء بدر​ المولودة في 6 أكتوبر 1974 ونشرت إنجي صورة لها برفقتها وبعض الأصدقاء وعلقت عليها :"أحلى نجلاء أحبك للأبد".

أحدث الأعمال الفنية لـ نجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر بدأت في الفترة الماضية تصوير مشاهدها في مسلسل "لؤلؤ" بمشاركة العديد من النجوم وبينهم بطلة العمل مي عمر، ومحمد الشرنوبي و سلوى عثمان ونيرمين الفقي والعمل من اخراج محمد عبد السلام وحوار محمد مهران وانتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

كما تصور نجلاء مشاهدها فى حكاية "أبيض وردي" من مسلسل "إلا أنا" وتقدم نجلاء بدر شخصية والدة جميلة عوض خلال الأحداث التي تدور حول فتاة تعاني من ضغوط المجتمع ونظرته السلبية لها.

اما آخر أعمال نجلاء بدر فكان مسلسل البرنس الذي عرض في سباق الدراما الرمضانية بمشاركة نخبة من نجوم الفن.