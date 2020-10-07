بالفيديو: مشاهير ذرفوا الدموع تأثراً في حفلات زفاف أفراد عائلاتهم آخرهم والد هنادي مهنا

مشهد بكاء الفنان الموسيقار هاني مهنا في حفل زفاف ابنته الممثلة هنادي مهنا حاز على اهتمام الجمهور وتأثره بهذه اللحظة الأبوية التي يودع فيها ابنته الى عش الزوجية ويسلمها الى زوجها بعد عقد قرانها عليه، ولم يكن هاني مهنا الوحيد الذي يتأثر بلحظة زفاف ابنته، انما سبقه العديد ايضا من المشاهير الذين لم يتمالكوا دموعهم إزاء زفاف أبنائهم او أحد أفراد اسرتهم.

والد هنادي مهنا يذرف الدموع في زفافها

رغم خطف هنادي مهنا واحمد خالد صالح الأنظار جراء رومانسيتهما التي طغت في حفل زواجهما، إلا أن والد العروس استأثر على اهتمام الجمهور بعد ظهوره بمقطع فيديو متداول وهو يبكي في عرس ابنته هنادي متأثراً بهذه اللحظة التي يودع بها ابنته الى قفص الزوجية رغم فرحته الكبيرة.

أمير كرارة يبكي في حفل زفاف شقيقته

أمير كرارة احتفل بزفاف شقيقته الوحيدة "نور" في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي بأجواء عائلية وحضور المقربين من الوسط الفني، إلا انه لفت الأنظار ببكائه خلال حفل زفاف شقيقته ورقصه معها.

وتناقلت حسابات السوشيال ميديا حينها مجموعة صور ومقاطع فيديو من حفل زفاف نور كرارة شقيقة أمير الذي ظهر وهو يرقص مع شقيقته العروس ويضع رأسه على كتفها ويذرف الدموع تأثرا بهذه اللحظة فحاولت شقيقته مسح دموع الفرح من عينيه وسط تصفيق من الحاضرين.

ومن الجدير ذكره بأن أمير كرارة تحمل مسؤولية أشقائه بعد وفاة والدتهما والتي فارقت الحياة في مرحلة مراهقتهم.

والدة ديانا كرزون تبكي في حفل زفافها

حفل زفاف الفنانة ديانا كرزون على الإعلامي معتز العمري شهد ايضا لحظات مؤثرة حيث تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهرت فيه والدة العروس وهي ترقص معها وتبكي بشدة متأثرة بإنتقال ابنتها الى الحياة الزوجية.

من جهتها، قامت ديانا كرزون بتقبيل يد والدتها، وبادلتها ذرف الدموع ايضا بسبب لحظة فراقها عنها لإنتقالها الى عش الزوجية.