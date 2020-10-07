خاص:موعد تصوير الموسم الثاني من مسلسل "المنصة" لمكسيم خليل وعبد المحسن النمر

"المنصة" أحد المسلسلات العربية التي تم إنتاجها خلال الفترة الأخيرة وحققت نجاحا ملفتا منذ الحلقة الأولى، ويبدو أن الشركة المنتجة للعمل بدأت في الإعداد لموسم جديد للعمل الإماراتي الذي تم عرض الموسم الأول منه على شبكة "نتفليكس".

موعد تصوير الموسم الثاني من مسلسل "المنصة"

منصور اليبهوني الظاهري المشرف على إنتاج مسلسل "المنصة" أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على الاستعداد لتصوير الموسم الجديد من المسلسل خلال الفترة القادمة وذلك بعدما استطاع الموسم الأول أن يحقق نجاحا كبيرا، ونال إشادة واسعة من قبل الجمهور العربي وكذلك العديد من النقاد، وأوضح منصور الظاهري أن تصوير الموسم الثاني سوف يبدأ هذا الشهر فقال: "بدأنا الاستعداد بالفعل لموسم جديد من مسلسل (المنصة) خلال الفترة الماضية، وسوف يبدأ تصوير الموسم الثاني إن شاء الله خلال شهر أكتوبر الجاري".

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انضمام نجوم جدد للموسم الثاني من مسلسل "المنصة"

منصور الظاهري المنتج والمخرج الإماراتي تحدث كذلك عن انضمام نجوم جدد للموسم الجديد لمسلسل "المنصة"، بالإضافة إلى التفكير في تنفيذ موسم ثالث للعمل خلال الفترة القادمة، فقال: "هناك خطة من أجل تنفيذ موسم ثالث من المسلسل عقب الانتهاء من الموسم الثاني الذي سوف ينضم إليه نجوم جدد عند بداية تصويره"، ولم يكشف منصور الييهوني عن أبرز النجوم المشاركين في الموسم الجديد من المسلسل الذي تدور قصته حول حروب المعلومات وتأثير الإعلام على المجتمعات والأفراد.

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أبرز نجوم المسلسل الإماراتي "المنصة"

"المنصة" يعتير من الأعمال الدرامية التي بدأ الإعداد لها منذ فترة طويلة وقد تم تصويره بشكل كامل في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في العاصمة أبو ظبي، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي على رأسهم الفنان مكسيم خليل، وعبدالمحسن النمر، و سلوم حداد، ومعتصم النهار، سامر إسماعيل، أحمد الجسمي، سمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، والإعلامية مهيرة عبدالعزيز، كما يشارك في بطولة المسلسل النجم الأمريكي دين كاين والعمل من تأليف هوزان عكو، وإخراج رودريغو كريشنار.

"المنصة" قد تم الإعلان عن عرضه كأول عمل إماراتي على شبكة "نتفليكس" في شهر سبتمبر الماضي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، والعمل أشرف عليه من الناحية الفنية والإنتاجية المخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، الذي قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأفلام الوثائقية البارزة والمهمة والتي من بينها فيلم "البيت متوحد" الذي قام بإخراجه في عام 2013 وعرض في مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما أخرج كذلك فيلم "سراب. نت" الذي تم إنتاجه في عام 2012.