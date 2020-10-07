صور وفيديو مايا دياب بملامح متغيرة تمامًا..والجمهور يسأل:"إنتِ مين؟!"

مايا دياب تصدم الجمهور بتغير ملامحها.. حيث نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورًا جديدة ومقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام ظهرت فيها بدون مكياج، وحرصت على إظهار ملامحها الطبيعية، لكنها صدمت الجمهور بالتغيير الكبير الذي طرأ عليها.

مايا دياب تصدم الجمهور في أحدث ظهور

مايا دياب تغيرت ملامحها كثيرًا في أحدث ظهور، حيث تفاعل معها الجمهور على الصور التي نشرتها مؤخرًا، وعبر بعضهم عن دهشتهم من عدم معرفتهم لها من الوهلة الأولى، بسبب التغير الكبير الذي طرأ عليها حيث قال أحد المتابعين: "أنتِ مين؟"، فيما اعتبر البعض أن مايا دياب قد خضعت لعملية تجميل جديدة، وهي ما تسببت في تغير ملامحها بهذا الشكل.

مايا دياب بملامح مختلفة تمامًا

وظهرت مايا دياب بوجه مختلف، وأنحف من ذي قبل، ولاقت صورها العديد من التعليقات التي قارنت بين ملامحها في السابق، وملامحها حاليًا، فيما استبعد عدد من متابعيها أن تكون قد اختارت فلتر معين بهاتفها ليظهرها بهذا الشكل.

وعلقت مايا دياب على الصور التي نشرتها عبر حسابها وقالت: "في بعض الأحيان تحتاج إلى استراحة، في مكان جميل.. وحيدًا.. لمعرفة كل شيء"، وألمحت مايا دياب بأنها تشعر بنفسها حاليًا بسبب فترة الراحة التي تمر بها بمفردها الآن، كما وجهت نصيحة لمتابعيها بأن يثقوا أكثر بأنفسهم.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عُرضت قبل انتشار فيروس كورونا، خلال فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

مايا دياب والعمل التطوعي بعد انفجار مرفأ بيروت

في سياق آخر، كانت الفنانة مايا دياب من أوائل النجوم اللبنانيين الذين حرصوا على دعم الشعب اللبناني بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت، فانخرطت على الفور في العمل التطوعي مع مجموعة كبيرة من أصدقائها لتقديم المساعدة للمتضررين من الانفجار الضخم الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 150 شخصاً وإصابة الآلاف.

وظهرت مايا دياب برفقة مجموعة من المتطوعين وهي تقوم بتنظيف الشوارع والمنازل من الركام جراء تداعيات الانفجار الأليم، وارتدت عدّة العمل من الكمامة والقفازات، وشجعت الجميع على المشاركة بهذا العمل التطوعي بغية التخفيف عن أهالي المنكوبين والمساهمة في نفض الدمار عن وجه العاصمة اللبنانية، كما كشفت عن مبادرة والدتها بالقيام بالطبخ وتقديم الطعام لأهالي المنكوبين ودعت الجميع للمساهمة بمبادرات إنسانية.