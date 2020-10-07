فى مثل هذا اليوم.. ميلاد نعيمة عاكف وبليغ حمدى وكارمن سليمان

ولد 3 فنانين فى 7 من أكتوبر هم نعيمة عاكف وبليغ حمدى وكارمن سليمان.

نعيمة عاكف:

ولدت الفنانة الراحلة نعيمة عاكف فى 7 من أكتوبر عام 1929 وهى من إحدى أشهر النجمات الاستعراضيات فى مصر، قالت الفنانة هند عاكف ابنة شقيقة نعيمة عاكف إن عمتها قد بدأت فى مجال العمل الفنى ال18 من عمرها.

وقالت "عمتى كانت تعشق الرقص كثيرا وشاهدها المخرج حسن فوزى عندما كانت ترقص على أحد المسارح برمسيس والذى أعجب بشخصيتها وموهبتها وقرر أن يعطى لها دور رقص من أحداث فيلم "ست البيت" ثم انطلقت فى عالم الفن وقدمت مجموعة من الأفلام.

وكانت تصور آخر أعمالها من فيلم "أمير الدهاء" الذى كانت تصر أن تمثله لأنها صممت بعض الاستعراضات خصيصا لهذا الفيلم، ومرضت بالسرطان وبدأ يظهر على جسدها وانتشر ثم توفيت يوم 23 من إبريل عام 1966 ولم تكمل ال37 من عمرها.

بليغ حمدى:

ولد الفنان بليغ حمدى فى 7 من أكتوبر 1931 بالقاهرة، وبدأ يتقن بالعزف على العود وهو فى التاسعة من عمره التحق بمدرسة شبرا الثانوية ولم يلتحق بالمعهد لسبب سنه الصغير وكان يدرس الموسيقى فى ذات الوقت بمدرسة عبدالحفيظ إمام للموسيقى الشرقية ثم بدأ يتقن الغناء بشكل محترف ووقتها سجل أربع أغانى له ،وتزوج وردة الجزائرية وأمينة طحيمر.

هو أيضا من اتفق محمد فوزى معه وقدمه للمطربة القديرة أم كلثوم لكى يلحنها أغانيها وبالفعل لحن أغنية "حب إيه" لأم كلثوم عام 1960 وغيرها الكثير من الأغانى هو من لحنها مثل "أنساك وظلمنا الحب وكل ليلة وكل يوم" وعمل أيضا مع المطرب القدير"عبدالحليم حافظ ووردة الجزائرية ونجاة وشادية وغيرهم الكثير من النجوم.

وشارك باللحن أيضا مع ميادة الحناوى وهانى شاكر وعلى الحجار، وتوفى 12 من سبتمبر عام 1993 بسبب مرض الكبد.

كارمن سليمان:

ولدت المطربة كارمن سليمان 7 من أكتوبر 1994 بمحافظة الشرقية، وبدأت بالاشتراك فى برنامج الغناء واكتشاف المواهب اراب ايدل ونجحت به ثم أصبحت مطربة مشهورة ومحبوبة من جمهورها وهذا كان من أهم الخطوات فى حياتها، وكانت تغنى مع والدتها فى السابعة من عمرها.

أصبحت أول اراب ايدل بعد تجربتها مرة ثانية فى هذا البرنامج، ثم قامت بطرح ألبومها الجديد "أخبارى" وكانت حوالى 12 أغنية، شاركت أيضا مجموعة مطربين مثل دنيا بطمة ويوسف عرفات فى تسجيل أغنية عظمة على عظمة.