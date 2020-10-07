شيرين نيازي تنتهي من كتابة سيناريو "في بيتنا طفل"

انتهى الكاتبة والسيناريست شيرين نيازي من كتابة سيناريو مسلسل في بيتنا طفل، والذي يناقش عدة قضايا منها قضايا الطلاق والانفصال وإثبات النسب التي تعاني منها بعض السيدات عند الانفصال عن أزواجهن.
وأوضحت شيرين أنه جار التحضير للمسلسل الذي ستقوم بإنتاجه شركة ميديا وان، حيث تعكف على تحضيرات المسلسل حاليا واختيار فريق العمل وترشيح أبطاله.
وأضافت شيرين نيازي أن المسلسل يرصد قصص واقعية عانت خلالها الأطفال مشاكل كبيرة بعد إنفصال والديهم سواء إثبات النسب بعد طلاق الأم أثناء الحمل أو مشاكل نفقة الأطفال بعد الطلاق، مؤكدة أنه تم رصد المشاكل النفسية التي تقع على الأطفال بعد الانفصال.
وأشارت إلي أن العمل من المنتظر البدء في تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
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