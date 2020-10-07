اليوم قاموا بعض الفنانين بإعادة ذكرياتهم من خلال نشرهم لصور قديمة لهم وهم شباب ، وتفاعل الجمهور معهم ومن هؤلاء النجوم:
سليمان عيد:
نشر الفنان سليمان اليوم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام وظهر فى الصورة بالابيض و اللسود مع شعر كثيف يستعيد فيها ذكرياته بايام شبابه و كتب معلقا على الصورة:"انا مش عارفنى" وجاءت التعليقات على الصورة من متابعيه كالتالى"بحبك يا فنان" "امور والله".
محمد لطفى:
نشر الفنان محمد لطفى صورة قديمة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، وظهر فى ضورة ملاكم وعلق على الصورة قائلا:" مين الملاكم الصغير ده" ثم جاءت تعليقات على الصورة من متابعيه كالتالى:"دا العالمى ابن لطفى"
"البطل و نجم النجوم".
وليد توفيق:
شارك المطرب اللبنانى وليد توفيق صورة قديمة له عبر حسابه الشخى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام كان داخل حديقة و نال إعجاب متابعيه وجاءت بعض التعليقات كالتالى:"نجم يوم ما كان فى نجوم" "حلوة".
عمر دياب
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور النادرة للهضبة عمرو دياب نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" معلقًا عليها" throwback portsaid":
ويظهر الهضبة فى هذه الصور ومعه مجموعة من اصدقائه أيام الشباب ، و قد نالت هذه الصور اعجاب الكثيرين من محبى الهضبة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منهم سليمان عيد.. فنانون استعادوا ذكرياتهم فى الطفولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.