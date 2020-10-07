منهم سليمان عيد.. فنانون استعادوا ذكرياتهم فى الطفولة

اليوم قاموا بعض الفنانين بإعادة ذكرياتهم من خلال نشرهم لصور قديمة لهم وهم شباب ، وتفاعل الجمهور معهم ومن هؤلاء النجوم:

سليمان عيد:

نشر الفنان سليمان اليوم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام وظهر فى الصورة بالابيض و اللسود مع شعر كثيف يستعيد فيها ذكرياته بايام شبابه و كتب معلقا على الصورة:"انا مش عارفنى" وجاءت التعليقات على الصورة من متابعيه كالتالى"بحبك يا فنان" "امور والله".



محمد لطفى:

نشر الفنان محمد لطفى صورة قديمة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، وظهر فى ضورة ملاكم وعلق على الصورة قائلا:" مين الملاكم الصغير ده" ثم جاءت تعليقات على الصورة من متابعيه كالتالى:"دا العالمى ابن لطفى"

"البطل و نجم النجوم".



وليد توفيق:



شارك المطرب اللبنانى وليد توفيق صورة قديمة له عبر حسابه الشخى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام كان داخل حديقة و نال إعجاب متابعيه وجاءت بعض التعليقات كالتالى:"نجم يوم ما كان فى نجوم" "حلوة".

عمر دياب

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور النادرة للهضبة عمرو دياب نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" معلقًا عليها" throwback portsaid":

ويظهر الهضبة فى هذه الصور ومعه مجموعة من اصدقائه أيام الشباب ، و قد نالت هذه الصور اعجاب الكثيرين من محبى الهضبة .