نشرت الفنانة كارول سماحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن اصعب ادوارها التى قدمتها على الشاشة. وقالت كارول : "كان إلي الشرف إني إلعب هالشخصية الفنية والإنسانية العظيمة، وبعتبروا أصعب دور لعبتو لليوم، فخورة بالإنتشار اللي بعدو عم يحققو مسلسل #الشحرورة بعد ٩سنين وعم ينعرض سنويا على جميع الشاشات بدون ملل!. واضافت كارول قائلة : "أول مسلسل لبناني انتشر على الفضائيات العربية". نشرت الفنانة كارول سماحة مقطع فيديو مع المخرجة بتول عرفة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن تقديمها عمل فنى جديد. وقالت كارول : "عندما تجتمع النساء في الفن، قريبًا العمل الثاني مع المخرجة بتول عرفة"، شكرًا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مرور 9 سنوات كارول سماحة تكشف عن أصعب شخصية قدمتها على الشاشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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