من حمو بيكا إلى أحمد خالد صالح وهنادى مهنا.. حفلات زفاف النجوم تجتاح الوسط الفنى

شهدت الأيام الماضية إقامة عدة حفلات زفاف داخل الوسط الفنى من أبرزها الفنانة هنادى مهنى التى تم عقد قرانها على الفنان احمد خالد صالح.

واحتفل الفنان أمير شاهين بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.

نرصد فى التقرير التالى ابرز النجوم الذين عقدوا قرانهم فى الفترة الاخيرة.

أحمد خالد صالح وهنادى مهنا :

عقد الفنان أحمد خالد صالح قرانه على الفنانة هنادى مهنى فى حضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين. واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف لدعوة الأصدقاء والأحباء، ولكنه لم يتم تحديد موعده حتى الان.

و قرر الثنائى مفاجأة الجميع، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى. ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يتناسب مع ظهورها. وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ووضعت اكسسواراتبسيطة على الشعر باللون الفضي اللامع لأكمال إطلالتها. ووضعت قرط باللون الفضي الذى يتناسب مع ظهورها الجذاب. واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

امير شاهين :

عقد أمير شاهين حفل زفافه منذ ايام قليلة على عروسته منة جاب الله، بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة. وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى النجوم: منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر. ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، الذي يقام الليلة الجمعة 2 أكتوبر. وظهر في أحد الفيديوهات، اللحظات الأولى من بداية الحفل، بدخول العروس منة جاب الله مرتدية فستان زفاف أنيقا، واصطحبها العريس أمير شاهين، لكتب الكتاب، وسط تعالي الزغاريد. واحتفل أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله منذ فترة في الساحل الشمالي، بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني. اللافت أن هناك تشابها كبيرا في الملامح بين منة جاب الله والفنانة ميرنا المهندس إلى حد كبير، وهى حبيبة أمير شاهين السابقة، التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان. وتتشارك منة جاب الله مع ميرنا المهندس في نفس رسمة الوجه والملامح الرقيقة، و الجسد النحيف والشعر الأشقر. وكان أمير شاهين قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.

ديانا كرزون :

و تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقاطع فيديو لحفل زفاف المطربة دينا كرزون وسط أجواء عائلية فى الأردن. و علقت ديانا كرزون على الصورة لها اليوم : "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين". تابعت: "احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام". أضافت ديانا كرزون: "كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم لنا بالتوفيق والحياة السعيدة". من ناجيه أخرى أطلقت الفنانة ديانا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الدنيا بتضحك" من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى.

حمو بيكا :

اما المطرب الشعبى حمو بيكا فعقد قرانه وظهر في مقطع مصور تحدث من خلاله عن حفل زفافه الذى اقيم منذ فترة

وقال بيكا إن حفل الزفاف سيكون "خاص Private" للالتزام بتعليمات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، ومن ثم ظهر عبر مقطع آخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يناشد فيه المسئولين، بتسهيل إقامة حفل زفافه.

وقال بيكا: "نفسي افرح وأعمل فرحى زي أي شاب في مصر، تم إلغاء حجز قاعة الفرح، والناس كلها بتعمل أفراح".

وتابع حمو بيكا، خلال الفيديو: "أنا منعت فرحى من الشارع؛ عشان بحترم القوانين، وعاوز أفرح زى أي عريس، وأي شاب عاوز يفرح، وهى كلها ساعتين فرح، وياريت محدش يكسر فرحتى".