محمد سعد يطرح كليب وترنى الشوق على يوتيوب

طرح المطرب الشاب "محمد سعد" نجم ستار أكاديمي اليوم الأربعاء على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، الفيديو كليب الجديد "وترنى الشوق". وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى ، وتم التصوير بإحدى القرى الساحلية فى مرسى مطروح. أغنية "وترنى الشوق" كلمات سعدودة والحان وتوزيع عمرو حليم ومن إخراج بيسو عامر. تقول كلمات "وترنى الشوق":.. وهقولها حياتى بيك انا مستعجلها بتلكك انا جاى اغنى لها وترنى الشوق من الدنيا دى ورمانى هنا سامعانى كل حاجة فيكى كده عاجبانى وصف الملايكة خلاص خلانى لخبط لى حالى ويبقوا يومين هنا

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