سميرة سعيد تتألق في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

جمهورها بعدة صور لها من أحدث جلسة تصوير لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام .. وجاءت التعليقات كالآتى : قمر - ايه الجمال ده - ماشاء الله اقرأ ايضا :

بـ الأوف شولدر.. سميرة سعيد بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

وخطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، والتي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي. وخاضت سميرة سعيد عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة وقررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توكTik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب.

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