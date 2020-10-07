كندا علوش توجه رسالة شكر لطاقم عمل مسلسها الجديد ضي القمر

نشرت الفنانة كندا علوش صورة جديدة برفقة طاقم عمل مسلسلها الجديد " ضئ القمر "عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وعلقت كندا علوش قائلة : المحبة والامتنان الي في قلبي ليكم اكبر من الكلام.. شكرًا لمجهودكم الكبير والتعب والطاقة الي حطيتوها في المشروع وشكرًا للمحبة والاحتضان والثقة الي حسستوني بيها طول فترة التصوير #ضي_القمر

شكرًا للمخرج أحمد حسن لتعبك ودأبك وإخلاصك واهتمامك بكل التفاصيل وبالمشاعر

شكرًا لمدير التصوير عزمي الرحماني على اهتمامك بأنك تطلع الشغل بأحسن شكل

شكرًا للكاتبة عبير سليمان حبيبتي الي ماسابتنيش لحظة والي حطت روحها في المشروع

وأكيد الشكر موصول لكل طاقم العمل فنيين وفنانين

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وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

ضي القمر من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي. وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

وتستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.