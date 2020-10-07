قبل انطلاق الدورة الجديدة.. أروى جودة تستعيد ذكرياتها بمهرجان الجونة

نشرت الفنانة اروى جودة صورة جديدة لها برفقة باسم سمرة عن طريق خاصية ستورى عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.



وكان قد أعلن مهرجان الجونة السينمائي الذى ينطلق 23 من الشهر الجاري، عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة، التي ستقام في مدينة الجونة هذا العام، ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.



وعقدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قبل قليل لقاء خاصا مع عدد من الصحفيين، تحدثت خلال الفنانة بشرى مدير العمليات عن أمنياتها بخروج الدورة الرابعة فى أفضل صورة.

وأشارت بشرى أن الصحفيين جزء من نجاح المهرجان منذ الدورة الأولى، وأنهم حريصون على الإستماع لأراء ومقترحات شركاء النجاح بشكل دوري.



يذكر ان اروى جودة تنتظر عرض فيلم اشباح اوروبا و تدور أحداثه حول زوجة تنجب ستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائها بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.