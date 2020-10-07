كل سنة وجيش مصر في انتصارات.. حكيم يحتفل بنصر 6 أكتوبر.. شاهد

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احتفل الفنان حكيم بالذكرى الـ 47 لنصر حرب أكتوبر، بنشر صورة لهمن خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام".

وكتب حكيم " كل سنة وجيش مصر فى انتصارات "، و تفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالآتى :

- كل سنة و حضرتك طيب يا نجم و تحيا مصر

- كل عام وكل لحظه ومصرنا الغالية في عزه وكرامه ونصر ومن نصر الي نصر تعيشي يا مصر

- كنت منور الدنيا يا نجم النجوم

- كل سنة وانت فرحة مصر يا كيمو يا عسل