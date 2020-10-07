حفلات لـ فرقة رضا على مسرح ساحة الهناجر.. تفاصيل

تشارك فرقة "رضـــــا" بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من استعراضاتها، على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، اعتبارا من غدا الخميس ٨ أكتوبر، وذلك ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال لشهر أكتوبر.
وتقدم الفرقة برئاسة الدكتور محمود صلاح، باقة مختارة من استعراضاتها التى أشتهرت بها طوال تاريخها الفنى منها " النوبة، الحجالة، غزل فى الريف، الكرنبة، العصا، لقصر بلدنا".
ومن المقرر أن تستمر حفلاتها أيام ٩ و١٠ و١١ أكتوبر الجارى، مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيه.
كانت فرقة رضا أقامت احتفالية عالمية من إخراج عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، وحضرها العديد والعديد من القيادات الفنية تقدمتهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، كما حرصت الفنانة القديرة سميحة أيوب ولبلبة والدكتور مدحت العدل والإعلامية بوسي شلبي على حضور الحفل.
وشهدت العروض إقبالا جماهيريا كبيرا على العروض بصفة يومية والذى يعد نجاحا كبيرا يحسب للمنظومة الحالية للفرقة مما جعل مدير الفرقة يفكر فى استمرار العروض وعدم توقفها استثمارا لهذا الإقبال الكبير.
كانت وزارة الثقافة أصدرت كتابا تذكاريا بهذه المناسبة ويتم توزيعه يوميا قبل العرض على الجمهور ويضم كلمات عن محمود رضا يشمل كلمات كل من وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال، الفنان عادل عبده، الفنانة فريدة فهمي، الدكتور أشرف زكي، الفنان محمد صبحي، الدكتور محمود صلاح الدين مدير الفرقة الحالى ، الدكتور عصمت يحيى، الدكتور مجدي صابر، الفنان الجداوي رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان علي الجندي، الفنان سيف عبدالرحمن، الفنان محيي إسماعيل، والمايسترو هشام نبوي.
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