شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا بعد عقد قرانها على الفنان أحمد خالد صالح

وعلقت هنادى على الصور قائلة: " تمت بحمد الله و الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. اللهم بارك لنا و بارك علينا واجمع بيننا في خير ".
وحازت الصور على اعجاب كبير من جمهورها على انستجرام وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :
- مبرووووك ربي يهنئكم ويسعدكم
- الف الف مبروك ربنا يوفقكم ويسعدكم وطالعه مثل القمرررر
- طالعة قمر الله يحميك
- مشاء الله عليكو ربنا يسعدكو ويباركلكو فرحتكو يارب
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يذكر أن الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى اجتمعا لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، ومى عمر، وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وليلى أحمد زاهر، وإنعام سالوسة، ومها نصار، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.
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