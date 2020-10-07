يا أسمراني اللون.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وحازت الصورة علي اعجاب كثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
يا اسمراني اللون
زى القمر
ملكة الجاذبية
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يذكر أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
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