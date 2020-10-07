“أمير الإنسانية” و “الترجمة” ضمن فعاليات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء

مسقط ـ الوطن:

تقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة شمال الباطنة غدا الجمعة، في الساعة التاسعة مساء وعبر برنامج زووم، حلقة خاصة بعنوان “أمير الإنسانية خالد في القلوب”، وذلك للحديث عن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ طيب الله ثراه ـ . الحلقة التي سيقدمها المذيع عبدالله السعيدي سيشارك فيها مجموعة الأكاديميين والأدباء من دولة الكويت والسلطنة. فمن الكويت ستشارك الدكتورة هيلة حمد المكيمي، وهي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والكاتبة في جريدة النهار الكويتية، بالإضافة إلى الدكتور وليد عبد القادر الهندي وهو استاذ وموجه تربوي. ومن السلطنة سيشارك الدكتور عبدالله بن راشد السنيدي، استاذ زائر بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وملحق ثقافي سابق بسفارة السلطنة بجمهورية مصر العربية. كما ستقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ممثلة في لجنة الترجمة جلسة حوارية افتراضية، بمناسبة اليوم العالمي للترجمة بعنوان: الترجمة إلى العربية: الواقع والتحديات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري في الساعة السابعة والنصف مساء. الجلسة التي ستديرها الكاتبة فاطمة بنت ناصر، سيشارك فيها كل من الدكتور هلال الحجري والذي سيتناول موضوع الترجمة عن الإنجليزية، أما الدكتور محمد آیت حنا فسيتناول موضوع الترجمة عن الفرنسية فيما سيتناول الدكتور رضوان ضاوي موضوع الترجمة عن الألمانية.

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