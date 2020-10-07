الكاتب يوسف الخميسي: معظم الكتّاب العمانيين الشباب يميلون إلى التقليد والكثير من الإصدارات لا تتعرّض للفحص

- يشير إلى أن الإذاعة المدرسية أساس الانطلاقة ولا صوت يعلو على صوت «بلاد العُربِ أوطاني»

- أقرأ فـي الكتب القديمة ولفهمي هويدي وتستهويني كتابات حمود السيابي ومقالاته

- معدّلات القراءة للكتب الورقية فـي السلطنة منخفضة والجمهور لا يقدّم قراءات نقدية بل يميل إلى المجاملة

كتب ـ خميس الصلتي:

دائما ما يطل الكاتب والمؤلف يوسف الخميسي ومن خلال نتاجه الأدبي، برؤية تعددية، حيث الفكرة وأسلوب معالجتها، فهو يطرق أبوابا لربما تكون مغيّبة في مجتمعنا، والتي دائما ما تمس واقعه بصورة مباشرة. للكاتب العديد من الإصدارات التي تقود القارئ لاقتنائها ومعرفة تفاصيلها، خصوصا تلك التي تهم التراكيب الاجتماعية والإنسانية .. هو مؤلف لكتاب “تهذيب التمذهب” والذي يقدم رؤية متسامحة بنيت على آراء المذاهب الإسلامية، وكتاب “إماطة اللثام عن أسرار الخمسة أعوام” ويحكي للقراء ما حدث له في دراسته من خلال كتاب “برادفورد .. المذكرات الكاملة..” كما أن للخميسي إصدارات أخرى بعضها لم ير النور لأسباب لم تتضح نوعا ما .. ولكن هنا يقرّبنا من تفاصيل حياته مع الكتابة وأسسها .. يطلعنا على مسيرة وحقيقة الكتابة معه، واصفا ملامحها، ومدى إخلاصها للكاتب وفكره المتجدد، وإخلاصه هو الآخر لها ويقول: بدأتُ الكتابة غير الممنهجة في سنّ مبكرة، أيام المدرسة في نهاية التسعينيات وبداية القرن الميلادي الجديد، كتبتُ عن الانتفاضة الفلسطينية وعن حرب العراق وأشياء مشابهة، في تلك الفترة لا صوت يعلو فوق صوت “بلاد العُربِ أوطاني”، هذه الكتابات كانت على شكل مقالات أقرأها في الإذاعة المدرسية يعقبها تصفيق حار من الطلاب الذين يستشعرون كل كلمة أكتبها. ويضيف الخميسي: أستطيع وصف تلك الحقبة من الكتابة بأنّها مباشرة سهلة، تتصف باستخدام مصطلحات حماسية كانت تسود في تلك الفترة، الخُطب المسجوعة ذات النبرة القوية، في تقديري أن هذا النوع من الكتابة ما زال حيًّا وله من يشجّعه ويقرأ له، لكنّ جماهيريته انخفضت بشكل عام.

المصطلحات البدوية

ضمن المشاريع التي لم تر النور مع الخميسي كتاب يحمل عنوان “معجم المصطلحات البدوية” ولكنه لم ينشر، وهنا يفيد بإجابته حيث الأسباب التي حالت دون نشره: هذا المعجم كتبته وأنا في الصف الثاني الإعدادي، تهدف فكرته إلى تقديم كلمات نادرة من اللهجة البدوية وشرحها بلغة عربية، واستخدامها في أمثلة توضّح معناها، للأسف لم أجد من يتبنّى الفكرة في المؤسسات الحكومية، ولم أتلقّ أي دعم، بل لم يحضَ المعجم بمراجعة ولا تدقيق، ربّما حداثة سنّي لم تمكنني من المضيّ قدما نحو الطباعة. وحول كتاب “نسب آل خميس”، يقول أيضا: كتاب نسب آل خميس عُني بدراسة نسب آل خميس وأماكن انتشارهم في السلطنة، وذكر بعض من اشتهر منهم في مجالات الأدب والعلم.

تهذيب التمذهب

من بين إصدارات الخميسي كتاب “تهذيب التمذهب”، فهو عبارة عن رؤية متسامحة بنيت على آراء المذاهب الإسلامية، وهنا يعرفنا على أسسه وأهم رسالاته ويؤكد: شرعتُ في كتابة مسوَّدة هذا الكتاب في ذروة توحّش الحرب المذهبية في العراق عام 2007م وما بعدها، أردتُ أن أقدّم رؤية بسيطة تؤمن بفقه الاختلاف وتعتقد بمبدأ التعايش، بدأ الكتاب بمراجعة للمنشورات التي تحدّثت عن احتواء الآخرين، والدعوة لتشجيع الاختلاف التكاملي بين المذاهب الإسلامية، ثم ذكر أمثلة على صور سوداء على التوظيف الطائفي للإعلام العربي في تغذية النزاعات المذهبية على أرض الواقع، ثم قدّم أمثلة لمشاكل اجتماعية واقتصادية يجب أن تُقدّم في النقاش عن الحديث حول الاختلافات المذهبية، واختتم الكتاب بتقديم حلول مقترحة للتخلص من العنف المذهبي القائم والذي يلعب كل من الساسة ومرجعيات المذاهب دورا كبيرا في وأده، تم طباعة هذا الكتاب عن طريق مكتبة مسقط عام 2012م.

إماطة اللثام

وللخميسي رواية “إماطة اللثام عن أسرار خمسة أعوام”، كونها تلخص أيضا حياة طالب جامعي، وهنا يخبرنا عن أهم ملامح تفاصيلها قائلا: رواية إماطة اللثام تلخّص حياة طالب جامعي درس تخصص التمريض دون رغبة، واجهته خلال رحلة دراسته الكثير من التحدّيات المتعلقة بالدراسة والعمل في المستشفى والعلاقة مع المدرسين، وطبيعة الأعمال التي يمارسها خلال مناوباته، أراد الكاتب عبر هذه الرواية أن يسلط الضوء على أهمية الاعتناء بالأعمال التي يقوم بها طلاب التمريض لتتناسب مع حجم المواد الدراسية الدسمة التي يدرسونها. وعن “مليحا” يقول إن القارئ سيجد فيها عالما آخر لم يسبق لأحد أن كتب حوله، بل هو عالم غامض تكتنفه الكثير من الشائعات والافتراضات، إنه عالم تعامل أصحاب الهجن مع الإبل، والمنزلة التي تحظى بها الإبل مع مربيها، ولأجل توضيح هذا العالم تتبّعت الرواية حياة ناقة اسمها مليحا منذ ما قبل ميلادها حتى وفاتها، سلّطت خلال هذه الرحلة الضوء على الكثير من المحطّات المتعلقة بالتلقيح والسباقات والتدريب وعروض البيع والشراء، تم نشر هذه الرواية عام 2016م.

برادفورد

وحول الخوض في تفاصيل إصداراته الأدبية يقرّبنا الخميسي من كتاب آخر يحمل عنوانا مغايرا ألا وهو “برادفورد”ـ المذكرات الكاملة، هنا يطلعنا على ملامحه قائلا: “برادفورد” رواية تحتوي على حكاية حصولي على بعثة لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، ثم تُغطّي حياتي الأكاديمية والاجتماعية والسياحية أثناء عيشي هناك، تجمع المذكّرات بين اللغة الفصحى والعامية، لا تلتزم بإطار معيّن بل تسرد الأحداث سردا زمنيا مخلوطا بلغة تشويقية تنحبك في بعض المواضع، العمود الذي تدور حوله أحداث المذكّرات هو مدينة برادفورد التي يدرس فيها الطالب ويعيش فيها مع أسرته، في الفصل الأول ناقشتْ المذكّرات الخطوات التي تمخّضَ عنها اختياري لنيل البعثة، بينما ناقشت الفصول الثلاثة التالية أحداث سنوات الدراسة الثلاث. المذكّرات تفيد الطلاب المبتعثين وتقدّم لهم تجربة عيش قد تتشابه مع طرق عيشهم وقد تفيدهم في تسهيل طريقة العيش في الغربة، هي أيضا تُشبع نهَم محبّي قراءة المُذكّرات والاستماع إلى تجارب السفر والمغامرات.

البعد عن الساحة

بالرغم من إصدارات الخميسي المتعددة والمغايرة إلا أن المتابع للساحة الثقافية في السلطنة يجده مختفيا، وبعيدا جدا عن واقعها وهنا يفند لماذا كل هذا البعد ويجيب صراحة: أنا عضو في الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء منذ فترة، وأشارك في بعض فعالياتها وأنشطتها، أعتقد بأنّ الكمّ الهائل من الإصدارات العمانية جعل المنافسة شرسة، واختلط ما هو مهم بما هو أقل أهمية. ربما تقديمي الوظيفة وما حولها على الكتابة والأدب جعلني لا أنتمي كثيرا إلى الساحة الثقافية. وحول الساحة الثقافية يقول الخميسي: بشكل عام الساحة الثقافية العمانية ساحة ثرية، متعددة الأفكار والمشارب، معظم الكتّاب العمانيين الشباب يميلون إلى التقليد في الكتابة، الكثير من الإصدارات لا تتعرّض للفحص من قِبل لجان أو مؤسسات ثقافية قبل نشرها للجمهور، هذا الأمر ولد الكثير من الإنتاج كما يقابله القليل من المحتوى الجيد أو المجدد، أتمنى من جمعية الكتاب كمؤسسة مجتمع مدني منتخبة ومن دور النشر الخاصة أن تسهم في مراجعة إنتاج الشباب والنهوض بمحتوى كتاباتهم.

معدلات القراءة

ومن خلال إصداراته الأدبية يطلعنا الخميسي على حضورها لدى القارئ، وهنا يقول: معدلات القراءة للكتب الورقية منخفضة جدا حسب الإحصاءات، والإنتاج السنوي للكتب في عمان كبير جدا، ولذلك فاهتمام القرّاء يتوزّع على هذه الكتب، أنا شخصيا لديّ أزمة تسويق، لا يوجد لديّ خطة تسويق ولم أجد من يقوم بهذه الخطوة بالنيابة عني، الجمهور لا يقبل من صاحب الكتاب أن يسوّق لنفسه، أو لن يجد الكتاب قبولا منهم إذا لم يأتِ من جهة مستقلة، الكثير من الانطباعات الجيدة تلقيتها من القراء حول عدة إصدارات، آخر الإصدارات استطعتُ أن أحصل على تعليقات جيدة وانتشار واسع. فرواية مليحا مثلا تمت مناقشتها ونقدها في أمسية ثقافية في المملكة المتحدة عبر جمعية الطلبة العمانيين ببرادفورد، بشكل عام الجمهور لا يقدّم قراءات نقدية بل يميل إلى المجاملة وإخفاء التحسينات التي يمكن أن تضاف.

حمود السيابي

هنا يخبرنا الخميسي، لمن يقرأ، أيهما أقرب إليه من مفردات الأدب، وعن خططه مستقبلا ويشير: أقرأ في كافة الفنون، أحب كتب المنفلوطي والطنطاوي، أقرأ في السير الذاتية الأدبية ككتاب القصيبي، يعجبني التاريخ وتتبّع الأحداث خصوصا التاريخ العماني، أقرأ في الفكر والقليل من الفلسفة، أقرأ الكتب القديمة، أقرأ في الفقه الإسلامي، أقرأ لفهمي هويدي، تستهويني كتابات حمود السيابي ومقالاته، أقرأ في تخصصي أيضا، وليس لديّ خطة للوصول إلى القارئ، أنا أكتب من أجل التاريخ، أكتب للتوثيق، أكتب لأرسم المعرفة الفكرية واللغوية لذاتي خلال تلك الفترة، أزعم أن لديّ نية طيبة لتوثيق ما أشعر أنه يستحق التوثيق من تاريخ ونسب وسفر وغيره.