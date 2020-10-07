رانيا ملاح تداعب جمهورها: اتحدى أى حد يعمل صينية فراخ بالبطاطس زى دى.. فيديو

نشرت الفنانة رانيا ملاح فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وظهرت فى الفيديو وهى تقوم باخراج صينية فراخ بالبطاطس من الميكرويف . وقالت رانيا ملاح فى الفيديو " اتحدى اى حد يعمل صينية فراخ بطاطس زى دى " وعلقت على الفيديو قائلة " اي حد عاوز الوصفه مايبعتليش ". وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : - الواحد حبك اكثر والله - حلوه اوي تسلم ايدك - والله قمر والااكل لو مش حلو هايبقي حلو علشان من ايدك ياقمر يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح ، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي. اقراى ايضا : مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد. رانيا ملاح

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