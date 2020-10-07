الخطة العايمة يحقق إيرادات 250 ألف جنيه فى أول يوم عرض

حقق فيلم "الخطة العايمة" ايرادات بلغت 250 الف جنيه فى اول يوم عرض حيث اقيم العرض الخاص بالفيلم يوم الاثنين الماضى.

وشهد العرض الخاص نجمى النادى الأهلى أيمن اشرف واحمد الشيخ اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر.

فيما هنَّأ عدد من أبطال مسرح مصر، كل من "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة".

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.