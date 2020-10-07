صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية جلسة حوارية بعنوان تاريخ العلاقات العمانية الكويتية خلال الفترة من (1800 إلى 1970) وذلك عن بعد بواسطة تطبيق (zoom) والتي نفذها فريق الدراسات التاريخية.

شارك في الجلسة الباحث الكويتي عبدالعزيز الصوري – وأجرت الحوار المذيعة مريم بنت سعيد البداعية. وقد تم خلال الجلسة طرح ومناقشة العديد من المحاور الهادفة التي تتعلق بالعلاقات التاريخية التي تربط السلطنة بدولة الكويت والتي تمثلت في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة من ١٨٠٠ م حتى ١٩٧٠م وذلك من حيث بداية هذه العلاقة وكذلك طبيعتها وأهم الفترات التي تخللتها هذه العلاقات وإلى النشاط التجاري بين السلطنة ودولة الكويت والتأثير العماني على الاقتصاد الكويتي في تلك الفترة والذي كان يعود سببه إلى استيراد الكويت لأغلب المواد الغذائية والاستهلاكية من السلطنة.

كما تم التطرق إلى فترة ظهور النفط في الخليج وخلق فرص الأعمال وهجرة بعض أبناء عمان إلى دولة الكويت للانخراط في مختلف الفرص الوظيفية لأجل كسب الرزق وكان آخر محاور الجلسة هي عودة العمانيين إلى وطنهم الأم في عام ١٩٧٠م والمشاركة في بناء النهضة المباركة التي قاد زمامها المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيَّب الله ثراه.

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