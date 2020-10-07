بعد عملية بالشريان التاجي.. رسالة من سامح الصريطي لـ وزيرة الصحة

طمأن الفنان سامح الصريطي جمهوره على صحته بعد إجرائه عملية قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجى وتركيب دعامة.



وكتب عبر فيسبوك قائلا: "خرجت من هذه المحنة مدينًا لكم.. كنت على حافة الحياة فأمهلنى الله العمر لأرى كل هذا الحب الذى غمرتمونى به وهذه المشاعر الصادقة الدافئة التى أحاطتني وأشعرتنى بمتعة الحياة بينكم.. أحسست دعواتكم تجرى فى عروقى وتدفع الدم ليجدد الخلايا والأيام".



وتابع: "خرجت من هذه المحنة فخورًا ببلدى التى تقدمت تقدمًا كبيرًا فى الخدمة الطبية والصحية والذى لمسته المستشفى بدءًا من كفاءة الإطباء والتمريض إلى توفر أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.. خرجت من هذه المحنة وقد ازددت قربًا من زملائى الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى الذى لم ينقطع اتصاله المتواصل للاطمئنان والقيام بدوره النقابى على أكمل وجه".



واضاف:"خرجت من هذه المحنة وقد استعدت أصدقاء وزملاء فى جميع المراحل الدراسية قد فصلنى عنهم الزمن والتاريخ ليعرضوا خدماتهم بإصرار وإلحاح.. فيروون ما بقى من عمرنا شجرة المحبة والاخلاص والوفاء التى تظلنا.. خرجت من هذه المحنة بتجسيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وذلك عندما رأيت دعاء جيرانى الأعزاء يحيط بى من كل جانب وقلوبهم تنتظر عودتى بينهم".

واستكمل حديثه "خرجت من هذه المحنة بأصدقاء جدد لا يظهر معدنهم إلا فى المحن وأصدقاء قدامى جددوا العهد بمواقفهم النبيلة الراقية وأصدقاء حاليين ازدادوا التصاقا وأصبحنا جميعا فى قلب واحد ينبض بالحب والتكاتف والإيثار..خرجت من هذه المحنة ممتنا لكبار كانت اتصالاتهم الهاتفية دعما كبيرا يدفعنى قدما للتعافى لأكون فى خدمة وطنى بشكل عام وأهلى وناسى وأحبابى وفنى بشكل خاص".



واحتتم رسالته: "جاء اتصال الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بمثابة اتصال الأخت الحنون وفرصة لأتوجه لها بالشكر والتقدير على ما لاقيته من رعاية وعلى هذا التقدم الملموس فى مرحلة نرى فيها الاهتمام بصحة المواطن وسلامته فى مقدمة الأولويات.. وكان اتصال الأخت الفاضلة والحبيبة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والأخ الصديق الرائع الخلوق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمثابة الحضن الدافئ والاهتمام البالغ والحرص على الاتصال رغم مايحيط بهما من انشغالات اعرفها تمامًا".



وكان تعرض الفنان سامح الصريطي لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى حيث أجرى عملية جراحية عاجلة في الشريان التاجي.



ونشر الحساب الرسمي لسامح الصريطي عبر فيس بوك صورة له من داخل غرفة العمليات وبجانبه الطاقم الطبي، وعلق على الصورة قائلا: "الحمد لله على سلامتك الفنان القدير الأستاذ سامح الصريطي، بعد إجراء قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجي بنجاح، دعواتكم بالشفاء العاجل".



سامح الصريطي يشارك في بطولة مسلسل "طاقة حب" المقرر عرضه الأسبوع القادم.



المسلسل تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد يسري ويشارك في بطولته يسرا اللوزي، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدي، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازي، هاجر الشرنوبي، باسل الزارو، سامي مغاوري ،سمر جابر، لمياء الأمير.

